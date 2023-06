Checo Pérez ha entrado en los libros de historia de Red Bull, desafortunadamente, no lo ha hecho en el lado positivo de los récords, sino en el negativo, igualando una marca de David Coulthard.

Pérez volvió a quedar fuera de la Q3 en la clasificación del Gran Premio de Austria, después de ver cómo la FIA le negó tres veces el tiempo establecido en sus vueltas por salirse de los límites de pista en la Q2.

Cuando todo parecía que el ritmo de carrera de Checo con el Red Bull volvía a los tiempos y sensaciones de inicio de temporada, los límites de pista tan angostos del circuito de Austria fueron el peor enemigo del mexicano, que simplemente nunca pudo encontrar la forma de completar una vuelta correcta para llegar a la Q3.

Esta es la cuarta carrera en la que Sergio no logra llegar a la Q3 después de que lo hiciera por última vez en el GP de Miami. Con esta mala racha, el piloto logró algo que desde 2008 no se calificaba a la Q3 en cuatro carreras seguidas cuando David Coulthard también vivió esa situación.

Disaster for Sergio Perez, and it is all his own fault this time. #F1 pic.twitter.com/mxwYdPlrHr