Max Verstappen le arrebató la vuelta más rápida de la FP1 a Carlos Sainz en el último minuto.

El neerlandés lideró con una vuelta en 1:05.742 y Sainz quedó por detrás a 0.241 segundos, superando a su compañero de equipo Charles Leclerc.

A pesar de que no estuvo presente durante el día jueves por cuestiones médicas, Sergio Pérez sí pudo estar en la FP1 y terminó 5° con una vuelta en 1:06.262. Por otro lado, Fernando Alonso usó el compuesto medio y finalizó más atrás en octavo lugar.

Lewis Hamilton fue el piloto que completó el Top 5 de los corredores más veloces. Kevin Magnussen, George Russell y Guanyu Zhou fueron suficientemente rápidos para acabar dentro de los primeros.

🏁 CLASSIFICATION (60/60 MINS) 🏁



Here's how we're shaping up ahead of qualifying...#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/6dTQBl6Q2X