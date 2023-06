Ángel Armando Castellanos

Jueves 29 Junio 2023 08:55

Fernando Alonso es más que Aston Martin. Eso es lo que piensa Roldán Rodríguez, ex piloto de Fórmula 1, quien valora de forma muy positiva el trabajo del bicampeón.

Explicó que las expectativas para el equipo británico pasaban por verlo en el top 10 cada semana, algo como lo que ya hacían Alpine y McLaren. Eso mismo pensaba El Nano, y afortunadamente para su causa no sucedió.

"Es increíble. El año pasado estábamos hablando todos que con el cambio de Aston Martin pasaría a Q3, top 10. Y de repente llega Fernando Alonso y no se ha bajado del podio salvo en Bakú y Barcelona por circunstancias varias", aseguró en palabras a DAZN.

Aunque el trabajo en los talleres ha sido importante, eso no significa que la realidad del equipo sea la que muestra Alonso, quien está haciendo más con un AMR23 que con otro conductor no llegaría tan lejos. Para muestra, Lance Stroll.

"El coche ha mejorado mucho, pero el Aston Martin no está para hacer podios. Fernando está sacando un plus, no hay más que ver dónde está Stroll, dónde estaba Vettel, y ahora ha dado un salto de calidad, es mejor equipo", agregó.

Desarrollo

Más allá de la idea de una victoria -que sería muy positiva para su país- Roldán resaltó la labor del asturiano a la hora de mejorar el monoplaza.

"Disfrutemos de lo que estamos viviendo. Soy el primero que quiere la 33 porque se la merece, sería bueno para el deporte en España y la F1 mundial porque mucha gente sigue a Fernando es una locura", destacó.

"Partiendo de la base que los 20 pilotos son muy buenos y te puede gustar más Lewis Hamilton o Fernando o Carlos o Stroll, quien sea, pero hay pilotos que ayudan a desarrollar más el coche y aciertan", añadió.