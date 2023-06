Sergio Checo Pérez está en problemas. No pasó la mejor noche por un inconveniente con su salud y estará ausente del Red Bull Ring este jueves.

Esto ha sido informado por el periodista Andrew Benson, quien explica que el plan pasa por dejarlo reposar durante este día para que mañana pueda estar en condiciones de competir.

"El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, no está en el circuito el jueves después de sentirse mal anoche. El equipo dice que descansará para asegurarse de que esté en la mejor salud posible para el viernes", avisó el periodista en un tuit.

Para Checo es fundamental estar al 100% mañana porque lleva tres qualys para el olvido, sin acabar entre los 10 primeros lugares.

Este viernes se celebrará la clasificación, lo que implica un reto importante para él. Necesita mejorar mucho para poder dejar atrás los últimos Grandes Premios.

Sergio ha generado algunas dudas sobre su desempeño y ha expresado que este fin de semana resulta clave para él. Se trata de renacer.

Austria no es la pista que mejor se le da. Sólo ha podido acabar sexto, así que si se mete al podio, entonces podrá celebrar.

Checo won’t be at the circuit today. He became unwell last night and is taking the day to rest to ensure he’s in the best possible health for this weekend’s race.