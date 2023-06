Ángel Armando Castellanos

Miércoles 28 Junio 2023 08:53

Sergio Checo Pérez tiene suerte de no correr en el SF-23. Eso es lo que reclama un periodista neerlandés llamado Mark Hanselman, quien avisa que el mexicano no tiene ninguna razón para quejarse de Red Bull.

La crítica hacia Pérez es muy dura. Hanselman cree que se equivoca cuando señala a los austriacos por sus problemas en lugar de arreglarlos él mismo.

"Donde Verstappen tuvo la oportunidad de mostrar su talento en los últimos fines de semana de Gran Premio los sábados, Pérez demuestra que no es tan fácil ganar en un RB19. Es una lástima que el mexicano de 33 años parezca apuntar al equipo una y otra vez tras contratiempos y no revisa su interior", explica en la web F1 Maximaal.

Una de las molestias de Checo hacia RB pasa por los planes que se ejecutan en cada carrera. Mark no puede imaginarse lo que le pasaría si compitiera para los italianos.

"Red Bull es conocido por su fuerte equipo estratégico, por lo que si Pérez no está contento con las elecciones de Red Bull, puede considerarse afortunado de no estar conduciendo para Ferrari. Pérez es el único piloto con el mismo material que Verstappen, así que si alguien no tiene derecho a quejarse es el mexicano", agregó.

Engaño

El columnista se burló del mexicano avisando que si sus errores fueron por estrés, no se imagina cómo lo haría si peleara por ser campeón al final de la temporada.

"También me pregunto a quién cree Pérez que está engañando con sus ambiciones de título. El jefe del equipo, Christian Horner, dijo después del Gran Premio de España que ya no hay presión, ahora que Pérez ya no lucha por el título. Si los errores de Pérez son por presión, da un poco de risa.

"¿Cómo manejaría Pérez la presión si todavía está activo en una pelea por el título en las etapas finales de la temporada? Especialmente al comienzo de la temporada, esa presión aún debería ser relativamente baja", agregó.