Williams completará pronto su Gran Premio número 800 de Fórmula 1, una gran cifra que el equipo logrará después de Ferrari. El equipo histórico celebrará esto de una manera especial.

Además de varias actividades durante y alrededor de los fines de semana de carrera en Gran Bretaña y Hungría, Williams también presentará un diseño completamente nuevo y especial durante estas dos carreras para celebrar el hito.

La razón para elegir dos carreras es comprensible. Sobre el papel, la carrera número 800 de Williams sería en Silverstone, pero como el Gran Premio de Emilia-Romaña se canceló a principios de este año, este será el Gran Premio de Hungría.

James Vowles, jefe del equipo, dijo lo siguiente: "Alcanzar el hito de nuestro Gran Premio número 800 es un logro extraordinario para Williams Racing. Estamos increíblemente orgullosos de nuestra historia y el legado que hemos construido a lo largo de los años.

"En nuestros 46 años de historia, el equipo ha logrado resultados increíbles con nueve campeonatos de constructores y siete títulos de pilotos a nuestro nombre, somos el segundo equipo de Fórmula 1 más exitoso de todos los tiempos, solo detrás de Ferrari.

"Invitamos a todos nuestros fanáticos a unirse a nosotros para celebrar esto mientras rendimos homenaje a nuestro pasado icónico y mirar hacia un futuro brillante".

Celebrating 800 Grands Prix 🤩👏



We'll be celebrating this momentous occasion at the British and Hungarian GP this year! 🇬🇧🇭🇺#WeAreWilliams pic.twitter.com/7OK2DbLCAh