Aloisio Hernández

Martes 27 Junio 2023 08:02

Alex Palou confirmó que está listo para ingresar a la Fórmula 1 cuando se presente la oportunidad.

El español es el actual líder del campeonato de la IndyCar y está teniendo rendimiento aplastante en esta temporada.

El ganador del serial en 2021 es parte del programa de desarrollo de pilotos juntos a Pato O'Ward, quien también corre en la IndyCar. A menudo se les puede ver a ambos corriendo en test con autos pasados de McLaren y también ya debutaron en Fórmula 1 durante un entrenamiento libre.

Palou en el F1 de McLaren en 2022

Asiento caliente

Hablando con El Confidencial, Alex respondió sobre su probable llegada a la máxima categoría: "Estamos preparados para decir a la F1: 'A ver si alguno nos dais la oportunidad. Es verdad que tanto Lando como Oscar van a seguir el año que viene, creo.

"Respecto a posibles oportunidades en la Fórmula 1, sinceramente, no lo sé. "Me gustaría estar en un asiento, pero, si no lo hay, tampoco me puedo quejar por cómo me van las cosas aquí, cómo estoy de contento.

"Ahora mismo, no hay mucho movimiento, puede que lo haya más adelante, o que todo se quede como está ahora. Red Bull tiene algo que el año pasado no tenía: un piloto muy bueno corriendo en la Super Fórmula 1 japonesa y que lo está haciendo muy bien. Pero nunca se sabe", comentó.