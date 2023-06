Aloisio Hernández

Martes 27 Junio 2023 08:00

Eddie Jordan calificó de "ridículo" el precio de Alpine tras darse a conocer la noticia sobre las acciones del equipo francés, que recibieron una inversión de la estrella de Hollywood Ryan Reynolds, entre otros.

El equipo con sede en Enstone y sus socios automovilísticos franceses vieron una participación del 24% en la compañía entregada a RedBird Capital, quien unió fuerzas con Reynolds y el actor Michael B Jordan para completar el trato.

El mes pasado, el CEO de F1, Stefano Domenicali, también anunció que los equipos tenían que rechazar ofertas de casi mil millones de euros, pero que ese es el valor actual de un equipo de F1.

Así que el valor de Alpine ahora ha crecido más allá de los 700 millones de libras esterlinas como resultado de la adquisición que se completó la semana pasada. Jordan, ex gerente de equipo en Jordan F1, calificó el acuerdo de absurdo porque no cree que el quinto mejor equipo de F1 pueda valer tanto.

No es lógico

“No lo creo”, dijo Jordan a GB News. "No usaré el término 'noticias falsas', pero desde un punto de vista contable, la [cantidad] es absolutamente imposible simplemente porque el modelo financiero es incorrecto.

"Es muy agradable y muy sexy sacar estos números, pero tienen que estar respaldados y deben estar autorizados. Me he dado cuenta de que no ha habido respuesta alguna por parte de Alpine, ni de Renault, el principal accionista.

“Encuentro eso bastante extraño en sí mismo. Valorar algo de ese nivel [Alpine] en £ 700 millones brutos es ridículo. Es ridículo, porque entonces ¿cuál es el valor de Ferrari, Mercedes o Red Bull? Eso es lo que considero que es el valor de esos equipos y Alpine ni siquiera se acerca a eso”, aseguró.

'No me lo creo'



Eddie Jordan dice que el modelo financiero detrás de la inversión en el equipo Alpine F1 de Ryan Reynolds y Rob McElhenney 'no coincide' ya que el acuerdo valora el equipo en 706 millones de libras esterlinas 'ridículas'.



📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 pic.twitter.com/M9zwLBnzZ8 — GB News (@GBNEWS) 26 de junio de 2023