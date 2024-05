Lewis Hamilton RESPONDE a gravísima acusación

Lewis Hamilton, piloto de mercedes, negó una gravísima acusación de la que ha sido objeto.

En palabras recoges por RacingNews365, el corredor de las Flechas de Plata respondió a los cuestionamientos que indican filtraciones de información a Ferrari, su próximo equipo: "En este momento mi corazón todavía está con Mercedes y realmente quiero seguir entregándolos y alentándolos.

"Ese no es solo mi trabajo, sino mi deseo este año. Y por muy difícil que haya sido, todavía nos reunimos y estoy muy orgulloso de todos con los que estoy trabajando. Y realmente espero que el año mejore. No quiero decir que no pueda empeorar, pero definitivamente creo que mejoraremos.

"En realidad no estoy en contacto con el equipo [Ferrari]. Observaré desde lejos, pero el enfoque total está en cómo podemos [Mercedes] vencerlos ahora mismo. ¿Cómo podemos ganar? Así que ahí es donde va toda mi energía.

"Nunca antes había estado en esta situación, así que es un escenario único. Por un lado, estoy muy emocionado por aparecer y trabajar con mis chicos, y luego estoy emocionado por el futuro al mismo tiempo.

"Y también, solo en términos de cómo han respondido los fans, ha sido genial, porque me estoy mezclando con los fanáticos de ambos equipos", dijo.

El traspaso de Lewis a la Scuderia ha sido todo un terremoto en la Fórmula 1, dejando en el aire el futuro de Carlos Sainz.

Aunque el corredor español ha tenido un gran inicio de año, sigue sin equipo para la próxima campaña.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento.

El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada. El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año.

Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.