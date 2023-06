Angel Armando Castellanos

Lunes 26 Junio 2023 09:19

Ryan Reynolds y Rob McElhenney se han unido a un grupo de inversores para comprar una participación en Alpine Racing.

Los actores de Hollywood agrega a la escudería francesa a una cartera deportiva que ya incluye la propiedad de Wrexham FC.

El grupo inversor ha pagado 200 millones de euros por una participación del 24% en Alpine Racing, un acuerdo que valora al equipo galo en unas 700 millones de libras esterlinas. Reynolds y McElhenney esperan dar pasos tan grandes como lo han hecho con Wrexham, después de que el club de fútbol galés ascendió de la Quinta a la Cuarta División Inglesa.

De manera similar a Drive to Survive de Netflix, su serie de televisión Welcome to Wrexham en Disney+ atrajo a muchos fanáticos estadounidenses y ha hecho maravillas para la visibilidad del club.

Otro Capital y RedBird Capital también participan en el grupo, este último dirigido por Gerry Cardinale.

Cardinale ya es inversionista en Fenway Sports Group, propietario de los Medias Rojas de Boston y el Liverpool FC.

RedBird también es propietario del AC Milan y tiene una participación mayoritaria en el club de fútbol francés Toulouse.

El plan Mountain Climber

Alpine, que quedó cuarto en el Campeonato del año pasado, espera ascender en la clasificación con un plan llamado Mountain Climber'.

El objetivo es luchar por los títulos dentro de las 100 carreras posteriores al inicio de la puesta en marcha de su idea.

Laurent Rossi, CEO de Alpine, dijo sobre el movimiento de inversión:

"Esta asociación es un paso importante para mejorar nuestro desempeño en todos los niveles.

"Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments, como actores internacionales con una sólida trayectoria en la industria del deporte, traerán su reconocida experiencia para impulsar nuestra estrategia de medios y marketing, esencial para respaldar nuestro rendimiento deportivo a largo plazo", expuso.

Laurent Rossi espera llevar a Alpine a la lucha por el Campeonato

El dirigente avisó que el dinero que llegará a partir de esta asociación servirá para que Pierre Gasly y Esteban Ocon puedan pelear por lo más alto.

"Los ingresos incrementales generados se reinvertirán a su vez en el equipo, para acelerar aún más nuestra Plan Mountain Climber, destinado a ponerse al día con los mejores equipos en términos de instalaciones y equipos de última generación", agregó.