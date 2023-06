Aloisio Hernández

Carlos Sainz aseguró que resolverá su futuro en el próximo invierno para evitar llegar a la temporada 2024 sin saber donde conducirá el siguiente año.

El español, que logró su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de Gran Bretaña en 2022, tiene contrato en Ferrari hasta 2024, lo que deja un año entre la finalización de su contrato actual y la incorporación de Audi a la parrilla.

Andreas Seidl, director del equipo anterior de Sainz en McLaren, ya está a bordo con los cuatro aros para liderar su ascenso a la F1 y, por lo tanto, crecieron los rumores sobre una reunión.

Pero Sainz ha salido a desmentir esos rumores, afirmando que solo tiene los ojos puestos en una extensión con Ferrari, aunque no está cerrado a mudarse a otra parte.

Prioridades

“No voy a mentir, no me gusta entrar en mi último año de contrato sin saber realmente dónde corro el próximo año”, dijo el madrileño a Motorsport.com.

“Mi prioridad, y mi objetivo principal, es ganar algún día con Ferrari. Y creo que lo he dejado claro, muy, muy a menudo. Y es por eso que les daré mi prioridad este invierno. Si no, también será hora de buscar en otra parte. Pero esa es mi prioridad y lo que quiero resolver en el invierno.

“Creo sinceramente que hay semanas en la F1 en las que no hay nada de que hablar. No sé si es clickbait o tal vez pequeños periodistas que intentan traer una historia para ganar notoriedad y hacer que su página más pequeña sea más exitosa porque pueden decir: 'Fui el primero en decir que Carlos estuvo en Audi en 2026'.

“Sinceramente, creo que es algo relacionado con eso, porque no entiendo de dónde vienen los rumores. No significa que iré, o no iré, es imposible decirlo. Pero sé de hecho que en este momento, no estoy hablando con nadie más que no sea Ferrari", afirmó.