Angel Armando Castellanos

Domingo 25 Junio 2023 10:18 - Actualizada: 11:17

La Fórmula 1 puede venderse, pero su precio sería muy superior a los 20 mil millones de dólares. Eso es lo que avisa Gregg Maffei, jefe de Liberty Media, empresa propietaria de la categoría.

Desde que Liberty Media adquirió el deporte por 4 mil 200 millones de dólares en 2017, la F1 ha crecido exponencialmente, hasta el punto de que no tiene ningún deseo de que otro propietario se haga cargo.

La introducción de la serie Drive to Survive de Netflix ayudó a atraer a una gran cantidad de fanáticos, lo que aumentó la demanda de boletos y se agregaron más carreras al calendario.

Sin duda, el espectacular final de la temporada de 2021 ayudó a que gran parte del mundo hablara sobre el deporte, independientemente de si el centro de atención era positivo o no.

Los rumores de que el PIF de Arabia Saudita había presentado una oferta por el deporte en enero surgieron, pero nunca se confirmaron. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, tuiteó para advertir sobre la valoración, lo que generó una controversia que luego se calmó.

"No es atractivo"

Hablando en el webcast de Walker, Maffei habló la estructura actual de la Fórmula 1.

“Somos una corporación C, lo que significa que si vendemos una división, pagamos impuestos a nivel corporativo, y luego cualquier producto que paguemos que se distribuya a nuestros accionistas, ellos, además, pagarán impuesto.

“Si tuviéramos que hacer girar la Fórmula 1, crear una compañía separada y esperar un tiempo suficiente, (y) no tener ningún plan o intención de vender, ese activo podría venderse en el futuro. camino, y no habría impuesto a nivel corporativo. “Entonces, lo que digo es, la forma en que estamos estructurados hoy, dada esa base impositiva, no seríamos vendedores”, expuso.

Con la categoría en ascenso, es difícil ver por qué serían vendedores. Stefano Domenicali busca expandir el calendario, lo que agrega más valor al deporte.