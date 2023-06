Angel Armando Castellanos

Domingo 25 Junio 2023 10:09

Valtteri Bottas es uno de los personajes más fuertes de la Fórmula 1, combinado con una naturaleza tranquila y una gran experiencia, es un piloto increíblemente sólido para cualquier equipo.

Un comienzo de temporada decepcionante lo ha visto anotar sustancialmente menos puntos que los que tenía en esta época el año pasado, pero su experiencia en el desarrollo de automóviles en Mercedes ayudará a que Alfa Romeo pueda pelear en la mitad de la tabla.

Después de haber ingresado al deporte a la tierna edad de 23 años en 2013, el finlandés es ahora uno de los pilotos más veteranos en la parrilla y parece listo para continuar con su carrera a medida que se acerca a los 40 años.

Hablando con GiveMeSport sobre cuánto tiempo cree que puede continuar, Bottas parece motivado para hacerlo hasta 2030.

"10 años suena mucho, pero no tengo ningún problema con acercarme a los 40. Porque creo que se ha demostrado que puedes rendir si te cuidas y tienes el fuego adentro. Tengo 33 años y me quedan siete años hasta los 40, así que, ¿por qué no?", expresó.

Razón

En la era actual de la F1, los pilotos cuidan su cuerpo y corren hasta bien entrados los 30, una tarea sin precedentes hace unas décadas, entonces, ¿qué ha cambiado?

"Miras a alguien como Mika Hakkinen, que se retiró muy pronto a los 30 años. Creo que tal vez en los viejos tiempos, obviamente, el deporte también era mucho más peligroso.

"Creo que ese fue probablemente uno de los problemas de los conductores en el pasado que decían 'ya basta de esto' y sabes que cuando tienes familia piensas en la seguridad, pero hoy en día, la seguridad ha mejorado mucho", valoró.

El contrato actual de Bottas expira a fines de 2024, y Audi está listo para completar pronto la adquisición de su equipo Alfa Romeo. ¿Habrá espacio para el piloto finlandés en el equipo alemán, o buscará a otro conductor?