Aloisio Hernández

Sábado 24 Junio 2023 09:53

Sergio Pérez confesó que el tema de la frenada ha sido uno de los puntos que se le han complicado en las últimas carreras de F1.

Hemos tenido un Red Bull de dos caras, si de un lado está Max Verstappen que domina las carreras y vuela hacia la conquista del tercer título de Fórmula 1, por otro está Checo Pérez que atraviesa un momento de crisis.

Tras partir desde la pole position y ser batido por su compañero de equipo en Miami, el piloto mexicano se ha mantenido fuera del podio en las últimas tres carreras. Decimosexto en Mónaco, cuarto en Barcelona y sexto en Montreal.

Junto con el equipo debe encontrar la manera de resolver la situación, para volver a rodar al mejor nivel posible. Si no puede arrebatarle el título a Verstappen, el piloto de Guadalajara al menos quiere defender el segundo lugar en la clasificación de la embestida de Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Checo tuvo varios errores en Mónaco

Pérez está llamado a reaccionar en las próximas rondas del calendario de F1 2023. El fin de semana del 30 de junio al 2 de julio se disputará el Gran Premio de Austria y Silverstone vendrá inmediatamente. Un par de compromisos en los que el mexicano deberá intentar volver a subir al podio.

Complicaciones

El piloto nacido en Jalisco tiene las ideas claras sobre el problema que le impide rodar como le gustaría: “Mi principal dificultad es la frenada, pero no estoy preocupado, me siento mentalmente fuerte.

"Solo me faltó rendimiento en las dos últimas carreras, en Mónaco fui rápido y cometí un error. Trabajaré junto con el equipo para resolver los problemas", informa Racefans.net.

En el próximo GP de Austria hay algunas rectas largas y será importante frenar bien para entrar bien en la siguiente curva. Sin duda, trabajará en este tema en Spielberg, con la esperanza de lograr el progreso necesario.

En cuanto al futuro, Pérez está tranquilo. Tiene un contrato que es válido hasta 2024 y no tiene que buscar otro asiento. Es cierto que Red Bull no tiene demasiados problemas para "triturar" contratos si no está contento con los resultados, pero el piloto tapatío no corre ningún riesgo.