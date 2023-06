Ángel Armando Castellanos

Viernes 23 Junio 2023 13:34

Sergio Checo Pérez ha recibido el respaldo que necesitaba de Red Bull. Christian Horner -jefe- y Helmut Marko -asesor- no tienen en mente echarlo del equipo, al contrario.

Horner dio un dato que le sirve para apoyar al mexicano: sólo él ha sido el mejor en un Gran Premio de esta temporada a Max Verstappen. Eso le basta y sobra para creer en su trabajo.

“Quiero decir, es segundo en el Campeonato Mundial en este momento, es el único otro piloto que ha ganado carreras, dos carreras, además de Max.

"Así que necesitamos apoyarlo durante este período y estoy seguro de que pronto encontrará su forma nuevamente”, aseguró ante la prensa en Canadá.

"Ni siquiera lo planteamos"

Marko no piensa en su calidad, no se la cuestiona. Asume que ningún piloto puede contra Verstappen ahora y por lo tanto, relevar a Pérez no puede ser planteado.

“La cuestión de si es lo suficientemente bueno no se plantea para nosotros. Max está cada vez mejor y la pregunta que debes hacerte es bastante diferente:

¿Quién sería la alternativa? ¿Hay alguien que realmente pueda desafiar a Max en este momento? Para ser honesto, no veo a nadie allí”, avisó a los medios en Montreal.