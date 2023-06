Aloisio Hernández

Viernes 23 Junio 2023 09:30

Fernando Alonso aseguró siempre se siente listo para ganar el Campeonato Mundial de F1.

Aunque al inicio fue muy criticado su movimiento hacia el club con sede en Silverstone, al final resultó ser una decisión muy acertada para el piloto asturiano.

Luego de ocho carreras, el bicampeón del mundo ya puede presumir de seis podios. Un arranque sorprendente que lo tiene 3° en el Campeonato de Pilotos, superando a otros como Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Aston Martin se encuentra peleando con Mercedes por la P2 del Mundial de Constructores

Desde la pretemporada existían rumores sobre el rendimiento del AMR23 y estos fueron confirmados tras las primeras carreras de 2023. A pesar de que Red Bull parece inalcanzable, Aston se han mantenido la mayoría del tiempo por delante de Ferrari y Mercedes.

Enfoque

Hablando tras el Gran Premio de Canadá, Fernando habló con DAZN sobre su estado actual en el equipo propiedad de Lawrence Stroll: “Todo va bien. Para ser sincero, no puedo recordar otro momento de mi carrera en el que haya tenido tanta fe en un equipo o un proyecto como ahora.

"Como este es un proyecto a medio y largo plazo, no sé si estaré aquí cuando el equipo esté listo para ganar (el Mundial)... Pero siempre tengo en mente estarlo, porque mientras me sienta rápido y aún me divierta, seguirá. ¿Por qué debería parar? En este momento me estoy divirtiendo.

"Creo que todavía hay mucho por hacer. Quiero ganar una carrera este año... El coche va en la dirección correcta, por lo que creo que va a llegar más oportunidades", sentenció el español.