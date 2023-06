Ángel Armando Castellanos

Viernes 23 Junio 2023 08:20

Fernando Alonso está tan entusiasmado con Aston Martin que no recuerda que eso le pasara a ese nivel antes, ni siquiera cuando se fue a McLaren siendo bicampeón del mundo o cuando firmó con Ferrari.

Hay muchas personas -sobre todo mayores- que asumen que todo tiempo pasado fue siempre mejor, pero no es el caso del español de 41 años, al contrario, en ese sentido parece un novato -algo que ex compañeros y dirigentes han recalcado.

En 2007 pasó de Renault (hoy Alpine) a McLaren, para volver a la escudería francesa al año siguiente y luego firmar con Ferrari en 2010, donde tras dos años duros volvió a pelear por ser campeón.

Sin embargo, él se concentra en el presente y entrega todo su corazón y esperanza a los verdes, con los que hoy es tercero del Campeonato de Pilotos.

"Todo va bien. Para ser sincero, no puedo recordar otro momento de mi carrera en el que haya tenido tanta fe en un equipo o un proyecto como ahora", expresó a Sky Sports.

Futuro

Fernando no tiene ni idea de si esa ilusión va a ser suficiente para ganar un título -individual o colectivo- pero quiere intentarlo.

"Como este es un proyecto a medio y largo plazo, no sé si estaré aquí cuando el equipo esté listo para ganar (el Mundial).

"Pero siempre tengo en mente estarlo, porque mientras me sienta rápido y aún me divierta, seguirá. ¿Por qué debería parar? En este momento me estoy divirtiendo", agregó.