Nazario Assad De León

Miércoles 21 Junio 2023 15:35

El campeón mundial de 2009, Jenson Button, ha revelado que le gustaría volver a las carreras a tiempo completo.

El británico compitió por última vez en el campeonato Super GT durante toda una temporada en 2019 y desde entonces ha participado en algunas carreras aquí y allá. Durante las 24 Horas de Le Mans, Button condujo para el Garage 56 de NASCAR y ahora sabe a más.

Aunque Button se ha convertido en un fijo en la Fórmula 1 como comentarista y entrevistador, su corazón acelerado aún late. En conversación con la rama británica de Motorsport.com explica que, por primera vez desde 2019, quiere correr una temporada completa y tampoco esperaba eso.

Aún así, tiene que haber espacio en alguna parte y Button, que ahora tiene 43 años, también tiene una preferencia.

'Sacar lo mejor de ti mismo'

"No pensé que me gustaría correr una temporada completa de nuevo, porque el El calendario siempre está muy ocupado, pero tengo la sensación de correr en algún lugar el próximo año durante toda una temporada", dice el ex campeón de Fórmula 1.

Button conducirá tres carreras en NASCAR este año. "Es genial hacer carreras únicas, pero luego no sacas lo mejor de ti mismo. Así que tres carreras aquí en la Copa es realmente bueno, porque entonces puedo pasar más tiempo con el equipo y en el simulador y realmente con mi ingeniero y mi equipo podemos trabajar para desarrollar habilidades entre nosotros y establecer una buena relación", dice.

IMSA o WEC

Cuando se le pregunta dónde se ve dentro de un año, es claro: "Quiero una temporada completa el próximo año montando, si el tiempo lo permite. Necesito equilibrar algunas cosas porque he estado muy ocupado este año. Serán carreras de resistencia, así que IMSA o WEC".

La clase GTP de IMSA también hace señas: "Sí, lo haría. Quién sabe qué podría pasar en el futuro, ya sea WEC, IMSA o algunas carreras más de NASCAR en el futuro".