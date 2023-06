Ángel Armando Castellanos

Miércoles 21 Junio 2023 07:19 - Actualizada: 07:36

Fernando Alonso, George Russell y Charles Leclerc no creen que sea buena idea quitar las mantas de los neumáticos antes de salir a la pista. Piensan que puede ser perjudicial para los pilotos.

En julio llegará una decisión definitiva de la FIA al respecto. Los tres conductores coinciden en que se equivocaría si decidiera prohibir ese elemento.

El español, por ejemplo, comparó a la Fórmula 1 con la Indy 500 donde todo el mundo sale con todo y entonces las gomas toman la temperatura ideal rápido, pero hay otros circuitos de la F1 donde las cosas no son así, no pueden ser así.

"En Indy, creo que pones mucha energía en los neumáticos inmediatamente, y entonces está bien. ¿Pero en circuitos como Mónaco, o algunos otros?

"No soy un gran fan de quitar las mantas térmicas para ser sincero, y no veo la razón para hacerlo", aseguró en declaraciones recogidas por Motorsport.

Hubo pruebas de llantas sin cobijas en Cataluña, pero Alonso no cree que sea el parámetro para medir todo por las condiciones específicas de ese sitio.

"Creo que depende de la energía de los neumáticos que se ponga en ese circuito en concreto. Creo que Barcelona ayuda a los neumáticos. En otros (sitios) las cosas serían muy difíciles", expuso.

Russell

El británico comparte la opinión del español. Asume que Barcelona no es un sitio que comparta condiciones de temperatura con el resto de las pistas.

"En retrospectiva, probablemente no se probó en las condiciones adecuadas y en el circuito adecuado"

"Creo que si vas a un circuito como el de Barcelona, con un asfalto bastante abrasivo, con la temperatura de la pista que era de unos 40º C y había mucha goma del fin de semana, eso cambia todo. Los neumáticos no estaban muy bien al salir del pitlane, pero más o menos en la curva 5 de la vuelta de calentamiento ya estaban a un nivel respetable", valoró.

Eso, sin embargo, no es igual en otras sedes, por lo tanto, no se puede medir de la misma forma. Advierte que si se ejecuta esa medida, entonces hay riesgo para todo el mundo.

"Pero si lo comparo con el comienzo del año, cuando hice una prueba en Jerez con 10º C en la pista, fue extremadamente difícil salir de boxes. Y si soy totalmente sincero, no creo que nosotros, como categoría, estemos todavía en condiciones de llevar estos neumáticos a las carreras reales.

"Estaría muy preocupado por todos los mecánicos en el pitlane durante una parada en boxes, estaría muy preocupado por la vuelta de salida en una carrera en condiciones más frías. Habrá accidentes, no tengo ninguna duda", agregó.

Leclerc

El monegasco está de acuerdo con ellos dos e insiste en que si la temperatura del asfalto es más baja, entonces es complicado saber cómo se comportarán las gomas sin mantas.

"Creo que es muy pronto. Y aún no tengo todas las respuestas. Tengo que decir que en las condiciones que tuve durante la prueba, fue bien.

"Pero en temperaturas más bajas, no lo sé, no he probado estos neumáticos en temperaturas más bajas, y ahí es donde está el gran interrogante. Así que es muy complicado responder si estaría contento de ir a una carrera con estas (llantas)", sentenció.