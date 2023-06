Matthew Hobkinson

Lunes 19 Junio 2023 14:22 - Actualizada: 14:23

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, se ha burlado brutalmente de Fernando Alonso por "exagerar demasiado" su dirección, después de que el piloto de Aston Martin casi chocara con Lewis Hamilton en el pit lane.

Después de que Hamilton lograra adelantar a Alonso en el inicio del Gran Premio de Canadá, la posterior colisión de George Russell con la barrera provocó la aparición de un coche de seguridad.

Relacionado: Sainz: Sin el castigo pude haber peleado con Alonso y Hamilton

Tanto Hamilton como Alonso se lanzaron a los pits por un nuevo juego de slicks para aprovechar el déficit de tiempo reducido. Una parada rápida del equipo Aston Martin vio al español soltarse justo detrás de su rival, orillando al hombre de 41 años a pisar los frenos.

Alonso también se desvió bruscamente en el pit lane, un movimiento que Wolff insinuó que estaba diseñado para atraer la atención de los comisarios. Momentos después del incidente, las cámaras captaron a Wolff quien, sin saber que estaba siendo filmado, fue visto imitando los movimientos exagerados de Alonso.

No hubo mala sangre después de la carrera entre Hamilton y Alonso

Sin mal rollo

Una investigación posterior de los comisarios dictaminó que no hubo liberación insegura y, por lo tanto, no se otorgó ninguna sanción. Sin embargo, después de la carrera, el jefe de Mercedes no estaba muy satisfecho con reacción de Alonso.

"Fue un poco dramático agitando la dirección y tocando un poco los frenos. Es bueno en eso, los gritos de 'casi lo golpeo'... un poco de drama", dijo el austriaco (a través del Express).

Para Lewis y Fernando, el incidente fue agua debajo del puente, ya que se les vio reír y bromeando después de las celebraciones del podio.