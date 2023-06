Sergio Pérez y Carola Martínez, su esposa, anunciaron que tendrán un nuevo hijo mediante una historia en Instagram.

El piloto mexicano agregará un nuevo integrante a su familia, misma que ya cuenta con tres hijos. 'Chequito', Carlota y Emilio tendrán un nuevo hermano o hermana en los próximos meses.

Relacionado: Red Bull: "Checo lleva dos años aguantando al lado de Max, eso es un logro"

Esto es un fenómeno que no es muy común en la F1, ya que únicamente Kevin Magnussen y el mexicano son padres de familia. Se dice que la mayoría de corredores evitan tener hijos debido a la peligrosidad que representa un deporte como el automovilismo.

Esta es una buena noticia para Checo, quien atraviesa un momento complicado en la F1 con tres carreras fuera del podio. Un gran contraste con el inicio que lo vio ganar 2 de las primeras cuatro carreras.

Mediante una historia en su Instagram, Carola publicó una imagen donde se puede ver su vientre y se acompañó con la frase "cocinando con amor".

THERE IS NO WAY. CAROLA IS PREGNANT.😭😭😭

I’m so happy for her and for Checo.🥹🩵



📷: Carola’s instagram. pic.twitter.com/ydqPvDOXz4