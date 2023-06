Ángel Armando Castellanos

Lunes 19 Junio 2023 08:02

Sergio Checo Pérez y sus problemas no son asunto de Max Verstappen. Eso es lo que asegura el neerlandés.

El mexicano lleva tres Grandes Premios seguidos pasándolo mal. Sucedió en Mónaco (choque en Q1), Barcelona y Canadá (fuera en Q2), pero eso no le interesa a su coequipero.

Verstappen piensa que seguramente Red Bull ya se está encargando de esa situación. Entonces a él le da exactamente igual porque ya tiene suficiente con su coche.

“Tal vez el equipo debe estar trabajando en eso, pero hay que preguntarles.

"El viernes, por supuesto, ya estaba ocupado mejorando el auto, así que no voy a pensar en eso. No es mi problema”, avisó en declaraciones recogidas por Racing365News.

"No me preocupa"

Se lanzó contra el mexicano asegurando que él se sentiría muy molesto si tuviera sus resultados en esta temporada, especialmente en la clasificación; sin embargo, insistió en que eso es tema de Pérez y a él le da lo mismo.

“Si no hubiera estado allí, Red Bull se habría visto muy diferente. No estaría contento con no llegar a la Q3 tres veces seguidas.

"Tampoco me preocupa. Estoy lo suficientemente ocupado en mi lado del garaje poniendo todo en orden. Presto toda mi atención a eso”, sentenció.