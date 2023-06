Aloisio Hernández

Domingo 18 Junio 2023 15:38

George Russell señaló que "no esperaban" que Fernando Alonso fuera tan competitivo durante el Gran Premio de Canadá

Russell comenzó en Montreal desde la cuarta posición. Tuvo un gran comienzo y logró mantener este lugar. El piloto de Mercedes quería presionar a Alonso, quien había perdido la segunda plaza frente a Lewis Hamilton, pero no acabó bien, ya que el británico se estrelló en la curva nueve y provocó un Safety Car.

George pudo continuar desde la decimonovena posición después de cambiar los neumáticos y el alerón delantero. Cambió a una estrategia de 1 parada y eso pareció dar sus frutos. Fue octavo en un momento, pero luego fue llamado por Mercedes para retirarse debido a problemas con los frenos.

Sobre el bordillo

"Primero que nada, pido disculpas al equipo. Pusimos tanta sangre, sudor y lágrimas en esto. Fue un pequeño error de mi parte que tuvo enormes consecuencias", dijo Russell.

"Me abrí demasiado y golpeé el bordillo. Antes de darme cuenta ya estaba contra la pared. Pensé los frenos en realidad se sintieron bien, pero bueno, el equipo está mirando la telemetría y pueden ver mejor cómo va. "Obviamente estoy decepcionado. Algo positivo que podemos llevarnos: el auto fue rápido en una pista que no esperábamos. Pero eso no es suficiente. Caímos 12 puntos.

"Ahora tenemos que mirar hacia las carreras por venir, pero como dije, estoy decepcionado con cómo fue esta carrera. Simplemente no fui lo suficientemente bueno. No debería haber sucedido, pero estaba presionando. Fernando fue más competitivo de lo esperado", señaló el piloto de 25 años.