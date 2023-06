Ángel Armando Castellanos

Domingo 18 Junio 2023 15:01

Fernando Alonso ya tiene un nuevo himno y es cortesía de todo el equipo de trabajo de Aston Martin.

Mientras era entrevistado después del Gran Premio de Canadá, el personal lo aclamó en forma muy original.

Hizo sonar la canción Seven Nation Army de White Stripes (el intro), pero cantando, "Oh, Fernando Alonso, oh, Fernando Alonso".

Esta no es la primera vez que un tema tiene letra alusiva al asturiano. El año pasado se habló mucho de que el cantante Melendi iba a componerle una nueva melodía.

Ya le hizo una titulada El Nano. Ambos son amigos desde hace años y el artista ha reconocido a su compatriota forma original.

El canto:

El español es adorado dentro de la escudería británica.

🔥 "TENEMOS BUEN RITMO, EN LA PRÓXIMA VAMOS A METERLE PRESIÓN A MAX"



¡Alonso con otro podio en la temporada! Recuperó su segundo lugar inicial, que por momentos le ganó Hamilton, quién finalizó en tercero 😎



"BATALLAMOS CON CURVAS LENTAS" #F1xFSMX #CanadianGP pic.twitter.com/x09LHsZlsa — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 18, 2023