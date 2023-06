Ángel Armando Castellanos

Fernando Alonso desmintió a Mercedes y avisó que nunca tuvo ningún problema con sus frenos, aunque sí había inconvenientes con la tracción de su Aston Martin.

En la Vuelta 61, el español trataba de mantener su ventaja con respecto a Lewis Hamilton. Entonces, Mercedes le dijo a Lewis que había inconveniente con el coche de Fernando.

Nunca hubo una versión de parte de la escudería verde, pero Alonso fue cuestionado al respecto en la rueda de prensa y aclaró que no pasó nada con el coche en ese sentido.

"Al final tuve más ritmo y pude mantener en la posición ante Lewis, no me dijeron nada de los frenos, no sé exactamente que pasó con la tracción, a mí no me avisaron nada", explicó.

Al final, El Nano pudo mantener su segundo lugar en el Gran Premio de Canadá y dejar atrás al británico.

Pelea

Fernando valoró de forma positiva su lucha con Lewis Hamilton. Consideró que fue muy buena.

"Probablemente fue lo que esperaba, intentamos retar aún más a los Red Bull, y fue una gran pelea con Lewis y los Mercedes que nos exigieron hasta el final", destacó.