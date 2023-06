Jorge Martín se llevó el Gran Premio de Alemania de MotoGP en una batalla espectacular con Francesco Pecco Bagnaia, a quien derrotó casi sobre la línea.

Faltando apenas unos metros, el italiano sacaba ventaja por muy poco. El español lo rebasó y llegó apenas delante de él a la meta.

La cifra es muy clara: 64 milésimas menos para triunfar en esta carrera.

La imagen compartida por el equipo Ducati es el resumen perfecto de la acción: No hay ni una moto de diferencia entre los dos.

La lucha por el primer lugar del Mundial de Motociclismo se pone espectacular: Bagnaia tiene 160 puntos; Martín, 144. Apenas 16 más y sólo van siete carreras.

Joan Zarco completó el podio, pero se quedó a 7.013 segundos del italiano.

Más allá del triunfo de Jorge, para los españoles fue una tarde complicada. Marc Márquez no corrió por un accidente durante el calentamiento. Joan Mir, Álex Rins y Pol Espargaró, tampoco lo hicieron.

El mejor, tras Martín fue Alex Márquez, séptimo, con una desventaja de 14.040 segundos.

Augusto Fernández fue decimoprimero; Raúl Fernández, decimoquinto; y Aleix Espargaró, decimosexto.

The gap at the top gets closer after the #GermanGP... 👀@PeccoBagnaia still leads but @88jorgemartin is catching up! 🔥#MotoGP pic.twitter.com/mPa3rMjz2y