Patricio Pato O'Ward arrancará segundo en la Gran Premio de Sonsio en Road America de la IndyCar y Alex Palou, tercero.

Habrá batalla en la IndyCar para ver quién si alguno de los dos es capaz de rebasar y derrotar a Colton Hertha, quien por primera vez en esta temporada comenzará hasta adelante.

La competencia se celebrará a las 12:00 horas (Centro de México) y 20:00 (España). Para los dos pilotos se trata de un día importantísimo.

El otro hispano, Agustín Canapino (argentino), no lo pasó nada bien en la qualy y comenzará vigesimoprimero. Será una dura prueba para él.

El mexicano O'Ward se quedó a sólo 1698 diezmilésimas del estadounidense, quien apuesta por ganar su primer GP de IndyCar en esta temporada, después de resultados decepcionantes (un cuarto lugar en Long Beach ha sido su máximo logro).

Pato lleva tres segundos lugares este año (San Petersburgo, Texas e Indianápolis) y Alex, dos victorias (Indianápolis y Detroit).

Los ex Fórmula 1, Marcus Ericsson y Romain Grosjean tienen retos muy grandes en esta competencia.

