Sergio Pérez no se explicó por qué Red Bull Racing lo mandó llamar durante la clasificación para el Gran Premio de Canadá.

El mexicano quedó eliminado de Q2 luego de no poder mejorar sus tiempos por la lluvia que cayó en la recta final de la quali para la carrera en Canadá.

Relacionado: Checo Pérez y el GP de Canadá: Va a ser complicado

Checo fue uno de los pilotos perjudicados por las condiciones climáticas en Canadá, ya que otros como Charles Leclerc y Carlos Sainz también se vieron afectados.

El corredor de Red Bull Racing se clasificó 12° para Montreal, aunque podría arrancar más adelantar si es que cae sanción para Sainz.

Luego de la eliminación del mexicano, trascendió en redes sociales que Pérez estaba marcando sus dos mejores primeros sectores, un tiempo que le hubiera alcanzado para clasificarse.

De hecho, el propio piloto número 11 fue captado en la cámara onboard cuando preguntó por la radio por la decisión de meterlo a boxes para montar el neumático intermedio.

"¿Por qué me llamaste [a boxes] en los blandos? Recién entraba", dijo Sergio. A lo que su ingeniero respondió: "Sí. Nosotros solo…".

Checo: Why did you box me on the slicks? It was just coming in […]

Bird: Yeah. We just… pic.twitter.com/5rMfCojWhP