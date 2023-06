Carlos Sainz se estrelló en las FP3 del Gran Premio de Canadá y dañó de manera importante su auto tras impactarse con la barrera.

El madrileño perdió el control de su auto en la curva 1 y se fue directo con las barreras que protegen el circuito.

La SF-23 del español quedó destruido de la parte delantera y también presentó daños en el alerón trasero. Esto generó una bandera roja cuando quedaban menos de 30 minutos restantes en la sesión.

Afortunadamente para el piloto español, no habrá penalizaciones de por medio, y cambiarán la caja de cambios como precaución para que pueda competir sin problemas en las rondas de clasificación para el GP de mañana.

