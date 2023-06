La segunda ronda de prácticas libres no pudo siguió el mismo tenor de complicaciones de la primera y en una sesión atípica para los pilotos, los de Mercedes aprovecharon para poner los mejores tiempos.

Lewis Hamilton logró ponerse como el mejor tiempo con 1:13:718 por delante de George Russell para conseguir un ilusionante resultado para la escudería de las flechas plateadas, con Carlos Sainz completando el "podio" de los tiempos.

La "fusión" forzada de la FP1 y FP2 para los pilotos no ha sido lo que todos esperaban, y en medio de una extendida ronda de 90 minutos corriendo, varios incidentes evitaron que la mayoría de los pilotos pudieran recaudar los datos necesarios para evaluar la pista como normalmente se debería.

El incidente de Niko Hulkenberg complicó muchísimo la sesión que de por si ya era atípica para todos los pilotos, ya que fue difícil mover el auto del alemán por la alta temperatura a la que llegó cuando aún restaba una hora de sesión.

