Nazario Assad De León

Viernes 16 Junio 2023 16:28

El primer entrenamiento libre del viernes fue un fiasco debido a un problema con las cámaras del circuito. Especialmente para el internet, la FIA se equivocó y hubo confusión entre los aficionados. El comentarista de Sky Sports, David Croft, explica por qué la culpa no es de la FIA y por qué actuaron con lógica.

La primera práctica libre en Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve no fue lo que esperaban los fanáticos y los equipos. Después de que la sesión comenzara en condiciones normales, fue Pierre Gasly quien tuvo que detener su auto antes de tiempo, lo que provocó que se agitara la bandera roja.

Sin embargo, esa situación de bandera roja no se resolvió por el resto de la sesión, porque Canadá estaba luchando con problemas técnicos. El control de carrera no pudo obtener las imágenes de cámara deseadas, por lo que la dirección de carrera no pudo garantizar la seguridad en la sesión.

Seguridad no garantizada

Había mucha incertidumbre en internet y también se pronunciaron palabras críticas hacia la FIA. No del todo justificado, dice Croft. Explica exactamente lo que estaba pasando y por qué no era posible conducir.

"El problema con el CCTV [la cámara de vigilancia alrededor de todo el circuito, ed.] era que si, por ejemplo, el coche médico tenía que ir al circuito, pasaba por varias curvas y luego desaparecía por completo después de una esquina. no podía ver con un retraso de 15 segundos, por lo que la cobertura no era en vivo y en tiempo real", dijo a Sky Sports.

No es culpa de la FIA

Croft continuó: "No puedes simplemente enviar autos a la pista si no puedes detenerlos por 15 segundos cada vez que ven a través del circuito cerrado de televisión, por eso tuvieron que hacer bandera roja, no pudieron arreglarlo a tiempo y ahora es cuestión de esperar a ver si lo arreglan a tiempo para la sesión extendida de VT2 a toda prisa. ."

También explica por qué la FIA no merece críticas. "No es un problema de la FIA per se. No es culpa de la FIA que esto sucediera. El promotor local y la organización son responsables de las cámaras de CCTV y su mantenimiento. Esas son las personas que intentan ahora. Perdieron los autos en cierta parte de la pista durante 15 segundos. Entonces simplemente no puedes correr por razones de seguridad".