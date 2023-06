Nazario Assad De León

Viernes 16 Junio 2023 15:55

La primera práctica libre que se canceló provocó que pilotos y equipos tengan mucho menos tiempo para hacer los ansiados metros en el Circuit Gilles Villeneuve este fin de semana. Por lo tanto, algunos jefes de equipo no están del todo contentos con lo sucedido y explican por qué.

La primera práctica libre en Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve no fue lo que esperaban los fanáticos y los equipos. Después de que la sesión comenzara en condiciones normales, fue Pierre Gasly quien tuvo que detener su auto antes de tiempo, lo que provocó que se agitara la bandera roja.

Sin embargo, esa situación de bandera roja no se resolvió por el resto de la sesión, porque Canadá estaba luchando con problemas técnicos. El control de carrera no pudo obtener las imágenes de cámara deseadas, por lo que la dirección de carrera no pudo garantizar la seguridad en la sesión.

Escribir un nuevo plan

Debido al malestar técnico, el segundo entrenamiento se ha adelantado media hora para compensar a los equipos. Aún así, los jefes de equipo no están del todo contentos con el estado de las cosas, aunque inmediatamente piensan en soluciones.

Andreas Stella de McLaren dice lo siguiente en Viaplay: "Las condiciones eran inusuales. La sesión se perdió por completo. Ahora queremos reescribir nuestro plan para los 90 minutos que tenemos disponibles. Creo que al final podemos ejecutar nuestro plan previsto. Deberíamos aprender lo suficiente antes de la carrera. Eso depende de las condiciones, veremos si se mantiene seco o llueve."

Falta de kilómetros

También el jefe del equipo Williams, James Vowles, tiene una explicación clara De los problemas que le han surgido a su equipo, es un poco menos positivo que Stella:

"Al final, incluso podemos meter las cosas en 45 minutos, luego simplemente sacrificas algunas cosas. Pero eso no es lo mismo. Tenemos a Logan Sargeant, que nunca ha montado aquí.", dijo Vowles.

"Es difícil para un conductor novato. Este es uno de los circuitos más difíciles. Las paredes están muy cerca de las salidas de los giros. No se llama el Muro de los Campeones por nada. Simplemente no puedes encontrar ese límite en una sesión."

"En la FP1, el piloto normalmente se toma su tiempo para ponerse al día. Luego usa los datos y videos para aprender para VT2. Eso ahorra unas décimas. Lo mismo ocurre con las muchas actualizaciones que hemos traído." destacó Vowles.

"Lleva horas aprender a entenderlo con los datos. No lo tenemos disponible en este momento. Así que tenemos mucho que hacer para ponernos al día con poco tiempo".