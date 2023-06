Aloisio Hernández

Viernes 16 Junio 2023 09:25

Carlos Sainz afirmó que Ferrari lleva nuevas piezas a su SF-23 cada carrera, a pesar de que los resultados no lo demuestren.

La Scuderia pasó de estar en la pelea por el campeonato al inicio de 2022, a tener un solo podio después de siete carreras en 2023.

Por su parte, el piloto madrileño tiene 58 puntos y se ubica en la sexta posición del Campeonato de Pilotos.

Sainz espera volver a pelear por las primeras posiciones

Con más de la mitad de la temporada por delante, el equipo italiano espera que los desarrollos en su monoplaza los ayuden a regresar a pelear por las primeras posiciones, luego de verse superados por Aston Martin y Mercedes.

Inexplicable

Carlos habló previo al GP de Canadá y señaló las acciones de Ferrari para salir del bache en que se encuentran: “Estamos haciendo lo mejor cada fin de semana y estamos intentando cosas diferentes. Cada fin de semana tenemos nuevas ideas.

“Tenemos piezas nuevas en el auto todos los fines de semana. Probamos algo con los neumáticos, y si no es con los neumáticos, es con la suspensión. Si no es eso, entonces es la aerodinámica. Así que sí, no podemos criticar el hecho de que lo estamos intentando todo y estoy seguro de que llegaremos al fondo del asunto.

