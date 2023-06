Aloisio Hernández

Viernes 16 Junio 2023 09:13

Guenther Steiner, director del equipo Haas, ha afirmado que Fernando Alonso es el piloto de F1 "completo" y que podría correr sin un ingeniero o estratega si quisiera.

Mientras que Max Verstappen se escapa con el título de pilotos, Alonso ha sido la estrella del espectáculo en 2023, consiguiendo cinco podios de siete carreras con Aston Martin.

El hombre de 41 años está mostrando el ritmo y el hambre de un piloto diez años más joven, lo que lleva a muchos a especular si se avecina una extensión de contrato.

Alonso tiene cinco podios en 2023

Alonso actualmente ocupa P3 en la clasificación de pilotos, intercalado entre Sergio Pérez de Red Bull y Lewis Hamilton.

"El piloto completo"

En una entrevista con AS, Steiner habló del bicampeón: "Es un gran piloto, pero no solamente por su talento, que lo tiene.

"Pero porque en carrera puede afrontar cualquier circunstancia. Maneja los neumáticos, sabe lo que hacen los demás pilotos.

"Ve cosas que los demás no ven. Fernando podría hacer la carrera sin un ingeniero o estratega porque tiene esas habilidades que son tremendas. También su talento al volante es enorme. Pero si no vas rápido, no te sirve nada más.

“Es muy completo. Un tipo duro, luchar contra él es difícil porque es muy inteligente. Pero siempre le digo a mi gente que tenemos que aprender de Alonso porque en un fin de semana es uno de los mejores”, finalizó.