Habrá un cambio notable en el circuito del Gran Premio de Canadá este fin de semana que podría tener un impacto significativo, especialmente en la primera curva.

La primera curva a la izquierda de una chicane que luego gira a la derecha ha sido a menudo el escenario al comienzo de la carrera, mientras que también sigue siendo una buena oportunidad para adelantar durante la carrera.

Sin embargo, ha habido una ligera alteración en la pista que probablemente afecte la forma en que un conductor se aproxima a la curva. Anteriormente había una salida en la primera curva que permitía al conductor cruzar y reincorporarse al circuito a la salida de la curva dos.

Fue un movimiento explotado por el piloto de Mercedes Nico Rosberg en 2016, quien terminó quinto en Montreal ese año. Aunque no ha quedado claro por qué se han realizado los cambios, ahora se espera que el resultado agregue un beneficio de seguridad al mismo tiempo que bloquea los cortes en las esquinas.

Si bien el trazado del circuito de carreras sigue siendo el mismo, otras alteraciones han ampliado el área de escapatoria en la curva tres, la misma esquina donde Sebastian Vettel infamemente se abrió de par en par antes de recibir una controvertida penalización que le negó la victoria a él y Ferrari en 2019.

El periodista Albert Fabrega ha confirmado que esta opción ahora no es posible ya que se ha agregado una barrera para bloquear esa opción.

Los cambios han sido confirmados por la FIA como parte de una 'realineación de barreras'.

