Mika Hakkinen ha afirmado que la cabeza de Lewis Hamilton "ya no está al 100% en las carreras", ya que el dos veces campeón del mundo cuestionó si el hombre de 38 años se mudaría a Ferrari por dinero.

Hamilton se encuentra actualmente en su último año de contrato con los Silver Arrows. Esto ha provocado que surjan numerosos rumores sobre su futuro, uno de los cuales es un movimiento sensacional para formar equipo con Ferrari la próxima temporada.

Sin embargo, el director del equipo, Toto Wolff, y Hamilton han tranquilizado a los fanáticos de Mercedes, insistiendo en que es solo cuestión de tiempo para que los dos pongan pluma al papel para extender su estadía.

Sin embargo, Hakkinen ha cuestionado si el dinero podría tentar a Hamilton a alejarse de Mercedes, ya que aunque el finlandés cree que un cambio a Ferrari sería poco probable, el interés decreciente del británico en el deporte podría finalmente verlo. dejar el equipo.

'No está al 100% en la F1'

"Lewis Hamilton unirse a Ferrari sería una sorpresa", escribió en su columna para Unibet ¿El dinero motiva a los conductores?

“Sé que la cabeza de Lewis ya no está al 100 por ciento en las carreras. Es completamente normal. ¿Pero el dinero motiva? Por supuesto que sí, pero hay muchos riesgos involucrados. Creo que es muy poco probable que se una a Ferrari."

“Siempre digo que cuando las personas envejecen, el orden de sus pensamientos cambia. Tus prioridades en la vida cambian.

“La Fórmula 1 ya no será lo más importante. No me sorprendería cuando la competencia se vuelva más dura y surjan pilotos jóvenes, lo que George Russell está haciendo con Lewis en este momento, en cuanto a resultados, no es una situación fácil."

“¿Lewis tiene suficiente energía para levantarse cada mañana, darlo todo y traer resultados para poder vencer a su compañero de equipo? ¿Es ese el futuro correcto para él?