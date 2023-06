Nazario Assad De León

Jueves 15 Junio 2023 14:25

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, teme que los equipos opten por reemplazar personal más costoso con fuerzas más baratas.

El límite presupuestario permite que los tres empleados más importantes de un equipo tengan un salario fuera del límite de costos, mientras que los empleados restantes están dentro del límite.

Horner ha visto irse a varios empleados en los últimos tiempos, porque Red Bull Racing simplemente no pudo pagar el salario dentro del límite presupuestario. Por ejemplo, Jayne Poole (ex directora de operaciones y directora de recursos humanos de Red Bull) se fue a Mercedes porque el equipo podía pagar su salario a diez empleados iniciales.

Rob Marshall también ha hecho el cambio. Se va a mudar a McLaren y con ese cambio también ha habido indicios de la cantidad considerable que el equipo le está asignando. "¡La oferta de McLaren es probablemente la mitad de su límite presupuestario! Así que no puedes culparlo por querer ir allí", dijo Horner a Motorsport.com.

Los estándares están bajando

Se espera que la Fórmula 1 tenga el mejor personal allí, pero según Horner, eso podría estar en peligro.

"Tienes que asegurarte de no bajar tu estándar. El problema es que los adultos mayores han hecho una contribución significativa y no quieres que los echen de su puesto debido al límite presupuestario solo porque tienes diez novatos tomando sobre el papel que puede asumir esa fuerza experimentada”, dice. Horner parece estar insinuando una excepción del salario de un grupo más grande de empleados, en lugar de los tres establecidos anteriormente.

Justificación de cada rol

Christian Horner, Jayne Poole y Adrian Newey

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/37d2fb265c98351884cb4408ffa40cf8be4e23fe.jpg][Christian Horner, Jayne Poole y Adrian Newey][2]}

El jefe del equipo también señala el desafío de retener al personal. Según él, se ha vuelto más difícil igualar una oferta, no porque el dinero no esté disponible, sino porque simplemente se sale del límite presupuestario. "No se puede mantener a todos. Creo que todos los roles dentro del límite presupuestario deben justificarse", dijo Horner.