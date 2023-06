Angel Armando Castellanos

Jueves 15 Junio 2023 09:10

George Russell cree que las regulaciones establecidas por la Fórmula 1 y la FIA para acercar el campo y crear más espectáculo a través de los adelantamientos todavía no funcionan.

En 2021, el tope presupuestario ya dio los primeros pasos hacia una nueva normativa. Red Bull resultó ser el único en 2021 que lo superó.

Esa restricción también estuvo presente en 2022, pero aún no se sabe si todos la han respetado. También hay reglas sobre el tiempo de prueba en el túnel de viento y los autos nuevos que se suponía que facilitarían los adelantamientos.

Pero los pilotos no están muy entusiasmados con los resultados por el momento.

"Desde un punto de vista técnico, no tengo opinión ni idea de cómo podría lograrse eso. Por supuesto, solo hemos estado trabajando en las regulaciones aerodinámicas y el sistema de handicap durante algunos años, pero no ha cambiado nada drásticamente en el orden de los equipos", reclamó en palabras a The Mirror.

Aston Martin

Russell también ha notado el avance de Aston Martin. Según Russell, esto se debe a que han contratado a las personas ideales para liderar su proyecto.

"Han sido empujados en la dirección correcta por ciertos ingenieros que se unieron a ellos. Podrías darle al equipo de abajo cuatro veces más tiempo en el túnel de viento en comparación con el equipo de arriba, y el equipo de arriba probablemente todavía terminar primero", sentenció.