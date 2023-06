Angel Armando Castellanos

Miércoles 14 Junio 2023 11:42

La Fórmula 1 no necesita que se agreguen nuevos equipos a la parrilla y la alineación actual de 10 es suficiente para el deporte. Eso es lo que piensa Stefano Domenicali, el CEO de la categoría.

Con el rápido aumento de la popularidad de la F1, ha habido un mayor interés en la cantidad de partes interesadas que buscan involucrarse. En 2010 había 13 escuderías apuntadas, aunque sólo 12 lograron participar.

La máxima división agregó Haas, pero perdió a Caterham, Marussia e Hispania (el trío que debutó en 2010) para reducir el total a 10.

Cuando se le preguntó si pensaba que la F1 necesitaba una expansión de la parrilla, el CEO de la F1 admitió que el deporte ya cuenta con el número justo.

Haas ha sido el único equipo nuevo en unirse a la parrilla desde 2010

“No creo, esa es una opinión personal, necesito decir eso. Si tienes un buen espectáculo, 20 autos son más que suficientes.

“Si tienes dos autos o dos conductores peleando, el nivel de atención es enorme. Entonces, si ya tienes dos equipos peleando, eso significa cuatro autos, es simplemente increíble. Entonces, ¿te imaginas 20 autos, 10 equipos están al nivel donde hay competencia en la pista? Sería impresionante", aseguró en el podcast Beyond The Grid.

"No, pero..."

Sin embargo, Domenicali no llegó a ignorar cualquier nuevo enfoque para unirse a la grilla, pero insistió en que deben agregar mucho valor. También admitió que debe cuidar a los equipos actuales en la parrilla.

“Yo diría que esperemos y veamos. Mi 'no' no es en contra de que alguien quiera entrar, necesito aclarar eso porque sino parece que quiero ser proteccionista, no es así.

“Quiero ver lo bueno y también necesito respetar a los que han invertido en la F1 en el último período, porque olvidamos demasiado rápido el respeto. Ahora todos quieren subirse al autocar que es muy rápido. Pero tenemos que ser prudentes, tenemos que tomar la decisión correcta, eso es lo que estoy diciendo”, agregó.