La calificación de los conductores de EA Sports para el videojuego F1 23 se ha publicado y los conductores han expresado su opinión, y algunos, naturalmente, están en desacuerdo con los desarrolladores del juego.

Cada año, los conductores reciben un puntaje de cero a 100 según categorías preestablecidas, con un promedio calculado al final.

Max Verstappen tiene la media general más alta en F1 23, con un impresionante 94 de 100 con Fernando Alonso y Lewis Hamilton en segundo lugar, con 92.

En un video publicado en la cuenta de YouTube de F1, se les pidió a los conductores que adivinaran la calificación de sus colegas antes de revelar cuál fue su puntaje real.

Se pidió al dúo de Red Bull Max y Verstappen y Sergio Checo Pérez que se calificaran entre sí como parte del video, y el primero se mostró en desacuerdo con una de las categorías.

La "conciencia" es uno de los rasgos que usa el juego para medir al conductor con Verstappen bromeando: "No son muy amables conmigo en la conciencia".

De hecho, su compañero de equipo Pérez anotó un punto más en esa categoría en particular, así como en experiencia.

Se pidió a George Russell de Mercedes y Lando Norris de McLaren , así como a los colegas de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz que se evaluaran entre sí y el cuarteto no perdió tiempo en burlarse unos de otros.

"Conciencia", que generalmente fue lo más polémico: los conductores pensaron que era esencialmente un eufemismo para referirse a la frecuencia con la que chocan o van a la oficina de los comisarios.

Norris describió a Russell como "la mascota de un maestro" por su autoadmitido récord limpio, mientras que Leclerc y Sainz no pudieron evitar encontrar el lado divertido de sus clasificaciones.

Ambos conductores han estado involucrados en incidentes en los últimos años y Sainz quería aclarar cómo se calculó la conciencia.

"¿Es carrera o práctica y calificación?" preguntó el español antes de que los dos se echaran a reír mostrando un alto grado de autoconciencia.

