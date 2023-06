Ángel Armando Castellanos

Miércoles 14 Junio 2023 08:51

Fernando Alonso tiene una cualidad especial y no está en su cuerpo, sino en su cabeza. Eso es lo que piensa Guenther Steiner, jefe de Haas.

El dirigente consideró que con 41 años lo normal es que las habilidades luzcan menos, pero que el español es una excepción maravillosa. Lo cuenta mientras hace un chiste sobre Aston Martin.

"Si, también aprovecharon la oportunidad de llevarse a un chico español, como se llama... (otra vez se ríe), no en serio, no es solo su habilidad al volante, pero sobre todo es que a esa edad es que cualquier persona baja rendimiento, el tiempo de reacción se hace más lento, la vista y cosas así y él está empujando sin problemas en este período", expresó en una charla con el MARCA.

Al final, Fernando sabe qué hacer en cada instante sobre la pista. Eso es lo que lo pone varios escalones por delante del resto.

"Y sigue siendo el mejor, de largo, en el entendimiento de las carreras, lo que ocurre a su alrededor, no hay nadie como él, ni le hace falta el muro... y mantiene la velocidad, el talento... en fin", agregó.

Aston Martin

Respecto a las mejoras de Aston Martin, consideró que no son casualidad ni resultado de sólo un gran invierno, sino que es un equipo que ha ejecutado planes a mediano plazo.

"A ver, no viene de un año, ya hicieron mucha inversión en material y gente antes de que llegara el techo presupuestario porque algo así no ocurre de un año para el siguiente ni tampoco están trayendo muchas mejoras a las carreras ni gastando dinero extra en el coche, así que han hecho un buen trabajo pero desde hace tiempo en los desarrollos del coche, desde el año pasado. No creo que hayan hecho nada tramposo, la verdad", valoró.