Sergio Pérez tendrá una calificación de 89 en el F123, el videojuego basado en la máxima categoría del automovilismo

La edición de este año traerá varias novedades con respecto a la edición del año pasado. Entre ellas, la presencia del Gran Premio de Las Vegas, gráficos mejorados y nuevos elementos para poder explorar todo lo que ofrece la Fórmula 1.

Relacionado: "El entorno de Checo Pérez no lo ayuda"

Como cada año, las calificaciones de los pilotos son revisadas y actualizadas según sus actuaciones más recientes o su estado de forma. Y al igual que en 2022, la F1 armó una dinámica con algunos de los pilotos para que intentaran adivinar su calificación.

Hilarity ensues as some of the grid try their *best* to guess the F1 23 driver ratings! 😆



It’s time to find out who ranked what! 👀#F1 #F123 @EASPORTSF1