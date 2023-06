Carlos Sainz felicitó a Ferrari tras ganar las 24 horas de Le Mans y señaló que ha sido un "gran trabajo de equipo".

Al final, fue la Scuderia la que ha vuelto a la victoria en Francia durante el centenario de Le Mans. Definitivamente no fue un paseo por el parque para el equipo Ferrari.

El coche que ganó estuvo en la grava al principio de la carrera, pero la formación italiana pudo reparar el coche y ahora puede llamarse oficialmente ganador de las 24 horas de Le Mans. El gran peligro venía del equipo Toyota, pero al final no pasó del segundo puesto.

Los de Maranello fueron los primeros en cruzar la meta el domingo por la tarde a las 4:00 p. m. con el equipo formado por: Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi.

En la clase GTE-Am, Catsburg ganó las 24 Horas de Le Mans en el Chevrolet Corvette C8.R. Mientras que el ORT by TF quedó en segundo y el GR Racing #86 cerró el podio.

En LMP2, Inter Europol ganó con el auto número #34. Team WRT y Duquiene completaron a los tres primeros lugares en la categoría.

El piloto español del equipo de Fórmula 1 mandó un mensaje a los ganadores de la 100° edición de la histórica carrera.

"Increíble equipo de trabajo Ferrari, ¡qué regreso tan increíble a la máxima categoría! Felicidades por esta histórica victoria FerrariHypercar", escribió en twitter.

Incredible job team @Ferrari, what an incredible return to the top class!! Congrats on this historic victory @FerrariHypercar 💪🏼🏆 pic.twitter.com/ezjMzfypZm