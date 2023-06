Aloisio Hernández

Domingo 11 Junio 2023 10:32

Carlos Sainz admitió que es difícil "empujar" a Max Verstappen a un error, luego de que el neerlandés tenga cinco de siete victorias de 2023.

Para Carlos, la temporada es de sentimientos encontrados. Aunque el propio español ha tenido un mejor comienzo de año que su compañero de equipo Charles Leclerc, Ferrari ha decaído en comparación con el año pasado.

Relacionado: "No sé qué hace, pero Alonso está 'matando' a todos"

El fin de semana pasado, el piloto de 28 años logró ocupar el segundo lugar en la parrilla, pero nunca se convirtió en una amenaza real para el ganador de la pole, Max Verstappen.

La actual temporada de Fórmula 1 parece ser un verdadero año sabático para Ferrari. El año pasado, el equipo de Maranello salió fuerte, pero ahora el equipo ha optado por un rumbo diferente.

Sainz tiene 58 puntos tras siete carreras

Mattia Binotto fue sustituido por Frédéric Vasseur y en España se vio que los pontones de 'bañera' habían sido sustituidos por unos pontones más parecidos a los de Red Bull.

'Sacar el máximo'

El equipo espera obtener otra victoria este año y Sainz analiza esas oportunidades en el programa de radio español El Larguero: "No estamos donde queremos estar en Ferrari ahora mismo y somos los primeros ahí hay que ser autocríticos.

"También estamos trabajando en mejoras. Esto es lo que tenemos en este momento y estamos enfocados en sacarle el máximo provecho.Ferrari tuvo una ventaja sobre Mercedes el año pasado, pero esa ventaja ya no parece estar ahí. No me puedo quejar, porque lo estoy haciendo bien.

"La Fórmula 1 siempre es relativa. El coche que ha construido Red Bull es uno de los más dominantes y Mercedes parece haber encontrado la dirección correcta. No hace falta ser un genio para saber que Red Bull es muy difícil de seguir esta temporada. Eso no significa que Ferrari no pueda.

"Vamos a intentarlo y eso no significa que podamos ganar carreras. Estamos buscando la victoria. Es difícil obligar a Max a cometer un error con un Red Bull tan dominante y sin presión", concluyó.