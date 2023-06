Marc Márquez casi se ha despedido de las chances de ganar este Campeonato Mundial de MotoGP. Cayó en el Gran Premio de Italia, abandonó y sus chances de ser el número 1 cada vez son menos.

El piloto español estuvo peleando por meterse entre los tres más rápidos de la carrera durante buena parte de su celebración. Se le veía a muy buen nivel, pero no pudo manterse.

Faltando 18 vueltas se fue contra el asfalto en la Curva 15. Se abrió demasiado y su moto acabó en el suelo.

El problema no sólo se trata de esta carrera. sino de todo lo que ha ocurrido en este 2023 para él. Está en ceros. No ha terminado prueba alguna con puntos. Soñar es imposible en esas circunstancias.

Su mirada completamente perdida decía todo. No sabe qué está pasando, pero ya parece demasiado tarde para él. Van seis competencias y él sigue igual que al inicio.

La competencia fue ganada por Francesco Pecco Bagnaia. El italiano está que no cree en nadie.

Hoy le sacó 1.067 segundos a Jorge Martín y 1.977 a Johan Zarco, quienes completaron el podio.

Tiene 21 puntos más que Marco Bezzecchi y 24 más que ;Martín. El sueño de acabar así cada vez se ve más probable para él.

Jornada de pesadilla para los españoles. Sólo dos acabaron en el top 10 en esta carrera italiana.

