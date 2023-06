Nazario Assad De León

Sábado 10 Junio 2023 12:51

Si depende del ex ganador de Le Mans, Richard Bradley, Max Verstappen seguirá el camino de Michael Schumacher y firmará un contrato con Ferrari en un futuro previsible. El británico cree que los verdaderos grandes de este deporte también deberían convertirse en campeones con otros equipos.

Verstappen ocupa actualmente un asiento en Red Bull Racing. El Limburger ha estado con la brigada de Milton Keynes desde 2016.

Especialmente en ese período hasta 2021, la victoria no era una certeza y, junto con Red Bull, ha proporcionado un auto ganador del campeonato. Aunque por el momento se descarta un cambio a otro equipo, es posible que se esté planteando cambiar a la competición a finales de 2028, para repetir allí la baza.

'Hará lo que hizo Schumacher'

En el podcast On Track GP, explica Bradley. "Creo que Max acabará en Ferrari dentro de unos años", es el pensamiento del británico.

"Creo que no me sorprendería, especialmente si sigue ganando títulos y comienza a volverse complaciente, y la gente comienza a decir 'oh, ¿es el mejor de todos los tiempos?' Max es el tipo de persona que dice 'está bien, haré lo que hizo Schumacher: sacaré a Ferrari de la posición en la que no pueden ganar y los convertiré en campeones del mundo', espera el británico.

Ayudar a los fabricantes con el campeonato

Según Bradley, no hay duda del talento del dos veces campeón, pero necesita hacer lo que el ' grandes reales 'define'. "Y cuando digo eso, miramos a [Michael] Schumacher, miramos a [Ayrton] Senna, [Lewis] Hamilton, y lo único que caracteriza a todos estos muchachos es que pudieron ganar en un auto mediocre. Además, podrían devolver a los fabricantes que no estaban en condiciones de ganar al estado en el que podían”, compara la campeona.

'Max es una persona orgullosa'

Por el momento, Verstappen sigue completamente en su ritmo en Red Bull. "Aunque Max está haciendo exactamente lo que debe hacer en un muy, muy buen equipo y auto, creo que querrá probarse a sí mismo porque Max es, no es un secreto, una persona muy orgullosa por decir lo menos."

"Y querrá para demostrar que es uno de los más grandes. Y lo veo en los próximos años devolviendo a Ferrari la gloria que tuvo con Schumacher ", dijo Bradley, quien espera que esto pueda suceder ya en 2026.