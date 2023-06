Aloisio Hernández

Viernes 9 Junio 2023 07:30

Carlos Sainz aseguró que Red Bull será muy difícil alcanzar en lo que queda de temporada.

Luego de que a principios de 2022 la Scuderia pudiera pelear por el campeonato con Charles Leclerc, al final se cayeron de la carrera por el título debido a la pobre fiabilidad que tuvieron.

Para 2023, se esperaba que Ferrari regresara más fuerte a la batalla por evitar que Max Verstappen se lleve un nuevo campeonato; sin embargo, las cosas resultaron ser peores que en 2022, ya que los italianos ni siquiera han estado en disposición de pelear por podios y menos por victorias.

Un periodo complicado, puesto que incluso Aston Martin con Fernando Alonso los ha superado y se han acercado más al equipo de Verstappen y Sergio Pérez.

187 puntos menos tiene Ferrari que Red Bull

Consciente

Carlos sabe que el nivel de la competencia es altísimo y que probablemente será imposible sostener el ritmo de Red Bull: "En lo deportivo ha sido un año que ha empezado de manera complicada. Aun así, no me puedo quejar y me va bien.

"La Fórmula 1 siempre es relativa, el coche que ha hecho Red Bull es de los más dominantes y Mercedes parece que ha encontrado la dirección correcta. No hay que ser un genio para saber que Red Bull es muy difícil de alcanzar esta temporada, lo cual no quiere decir que Ferrari no pueda.

"Nosotros lo vamos a intentar y esto no significa que no podamos ganar carreras. Estaremos atentos para pescar una victoria. A Max junto a un Red Bull tan dominante y sin presión es complicado forzarle al error.

"En Ferrari no estamos donde queremos, somos los primeros autocríticos y estamos trabajando en mejorar. Esto es lo que hay de momento y nos centramos en sacar el máximo posible", reconoció el madrileño.