Ángel Armando Castellanos

Martes 6 Junio 2023 08:40

Fernando Alonso y Carlos Sainz lo tienen complicado para volver a ganar una carrera de Fórmula 1. Eso es lo que piensa Antonio Lobato, periodista español.

Pone como argumento la evidencia de esta temporada. El asturiano sólo pudo ser segundo en Mónaco, sumando otros cuatro terceros lugares.

"Están lejos las dos, la de Alonso y la de Sainz, por lo que hemos visto. Estuvo cerca la '33' en Mónaco y puede que tenga opción en Hungría y Singapur. Ferrari me tiene muy perdido, pero Carlos está progresando", aseguró en Radio MARCA.

La alternativa para ambos es que se dé un Gran Premio demasiado anormal. A partir de ahí podrían pelear por un triunfo.

"Las sensaciones suyas son buenas, pero el coche no va. La segunda de Carlos la veo difícil: Red Bull está por delante, Mercedes está por delante y normalmente Aston Martin está por delante. No quiero ser pesimista, pero los dos lo tienen difícil... a no ser que haya una carrera loca", admitió.

Competencia

Lamentó que las mejoras de Aston Martin en España fueran escasas. También avisó que sus rivales directos son Mercedes y Ferrari.

"Ha sido el equipo que menos ha evolucionado, ha metido pequeñitas cosas pero no un gran paso. El próximo paso importante será en Canadá. Lo que camine hacia delante no va a ser para perseguir a Red Bull.

"Verstappen fue fumándose un puro, con el brazo en la ventanilla, no sacó todo el ritmo que tenía. La batalla va a ser con Mercedes y puede que con Ferrari. Y a lo mejor en algún circuito con Red Bull", sentenció.