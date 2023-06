Angel Armando Castellanos

Lunes 5 Junio 2023 07:44

George Russell explicó que su pregunta de si llovía o sólo era el sudor en su casco se debió a un error a la hora de ponerse el pasamontañas.

Los pilotos usan este accesorio debajo de su protección para sentirse mejor durante las competencias; sin embargo, a veces puede generar algún inconveniente si se presenta un descuido.

Hubo amenaza de tormentas durante todo el Gran Premio de España. A pesar de que la principal estación meteorológica del país ibérico, la AEMET, había pronosticado un 100% de probabilidad de precipitaciones, la lluvia no cayó. George Russell creyó sentir gotas por un momento, pero resultó que no era agua de nubes.

"Tuve un problema desde el inicio de la carrera porque no metí todo el pelo en el pasamontañas. Tenía el cabello colgando y parpadeando frente a mis ojos. Eso ya era irritante.

"Y luego, cuando comencé a sudar, goteó por mi cabello, y luego, cuando frené, las gotas cayeron en el interior de mi visor. Me tomó cuatro vueltas darme cuenta de lo que estaba pasando y solo me enteré cuando limpié mi visor y el agua no desapareció", admitió.

Russell tuvo una sesión de clasificación decepcionante en el Circuit de Barcelona-Catalunya. No pudo llegar a la Q3 y marcó el decimoprimer tiempo más rápido.

En la primera vuelta, el piloto de Mercedes remontó nada menos que cinco posiciones y durante el resto de carrera otras cuatro hasta hacerse con la tercera. Es su primer podio de la temporada.

Gratitud

De todos modos, Russell logró subir al podio sin más problemas a partir de su buen trabajo.

"El equipo me ha dado un gran coche. Pasar de la P12 a la P3 es una señal de que las cosas van en la dirección correcta para mí y para el equipo", valoró el conductor.