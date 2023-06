Alex Palou obtuvo sumó su segunda pole position consecutiva al haber registrado el mejor tiempo el día de hoy en el circuito callejero de Detroit, en donde Pato O'Ward deberá salir en lugar 10 y Agustín Canapino desde la posición 20.

Palou sigue en su estado de forma espectacular al registrar el mejor tiempo en Detroit previo a la carrera de mañana, seguido por Scott McLaughlin, y finalmente Romain Grosjean.

Motorin' in The Motor City@AlexPalou wins the NTT P1 Award on the Streets of Detroit.#INDYCAR // #DetroitGP pic.twitter.com/drhadFuQzv